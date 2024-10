Schul-Daten nach Cyberattacke im Landkreis Kitzingen verschlüsselt

Kitzingen: Sieben Schulen im Landkreis Kitzingen sind Opfer einer Cyberattacke geworden. Hacker haben Daten manipuliert, so dass die Schulen aktuell nicht darauf zugreifen können, wie das Landratsamt mitteilte. Demnach nutzten Unbekannte sogenannte Ransomware, um IT-Systeme der Schulen teilweise zu verschlüsseln. Betroffen sind die Erich Kästner Schule, die Realschule, das Armin-Knab-Gymnasium und die FOSBOS Kitzingen sowie die Realschule in Dettelbach, das Gymnasium Marktbreit und die Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt. Auf Daten wie etwa Geburtstage und Noten der Schülerinnen und Schüler wurde den Ermittlern zufolge aber nicht zugegriffen. In der Ferienwoche wird nun am Aufbau eines Notbetriebs an den Schulen gearbeitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2024 13:15 Uhr