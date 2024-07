Schüsse auf Trump lösen weltweit Bestürzung aus

Pittsburgh: Die Schüsse auf den früheren US-Präsidenten Trump haben weltweit Bestürzung ausgelöst. Staats- und Regierungschefs zahlreicher Länder verurteilten das Attentat und wünschten Trump rasche Genesung. US-Präsident Biden sagte, diese Art von Gewalt habe in Amerika keinen Platz. Nach Angaben aus dem Weißen Haus haben Biden und Trump bereits miteinander telefoniert. Trump war bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler von einer Kugel am Ohr getroffen worden. Ein Besucher wurde getötet, zwei weitere verletzt. Trump war nach Medienberichten kurz im Krankenhaus. - Der mutmaßliche Attentäter wurde von Sicherheitskräften erschossen. Der 20-Jährige war als Wähler der Republikaner registriert. Offenbar hatte er von einem Dach in der Nähe aus geschossen. Nach Augenzeugenberichten war er dort vor dem Anschlag minutenlang zu sehen gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 14:00 Uhr