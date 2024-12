Schüler können Kronkorken für die Aktion "Sternstunden" abliefern

Kösching: Schülerinnen und Schüler im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen können heute ihre gesammelten Kronkorken abgeben. Dazu stehen Container in Schrobenhausen, Neuburg und Kösching bereit, an denen von 8 bis 17 Uhr Material zentral abgeliefert werden kann. An der Aktion haben sich bislang über 6.000 Kinder und Jugendliche aus 17 Schulen beteiligt. Sie sammeln Kronkorken und Metallschraubverschlüsse. Der Verkaufserlös soll dann der BR-Benefizaktion "Sternstunden" zugutekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 06:00 Uhr