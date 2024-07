Schröder und Wagner tragen deutsche Fahne in Paris

Paris: Drei Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele steht fest, wer das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier anführen wird. Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, werden Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner die deutsche Fahne gemeinsam tragen. Beide sprachen von einer großen Ehre und Wertschätzung für ihre Sportart. Für Schröder und Wagner hatten sich bei einer Abstimmung die Mehrheit von Fans und Athleten ausgesprochen. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag in Paris findet nicht in einem Stadion statt, sondern mit Booten auf der Seine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 23:00 Uhr