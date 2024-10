Schreckschusspistole bei Hochzeitsfeier löst Polizeieinsatz in Ingolstadt aus

Ingolstadt: Zwei Hochzeitsgäste sollen in Oberbayern aus einem fahrenden Auto heraus mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst haben. Laut der Polizei in Ingolstadt hatten Zeugen die Pistolen für echte Waffen gehalten und die Beamten alarmiert. Mehrere Einsatzkräfte sollen dann die zwei Männer aufgefordert haben, sich auf den Boden zu legen. Danach stellten sie die Waffen sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen eines Vergehens.

