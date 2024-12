Schon mehr als 220.000 Wunschzettel im Weihnachtspostamt Himmelpfort

Himmelpfort: In Deutschlands größter Weihnachtspostfiliale in Brandenburg sind kurz vor dem dritten Advent bereits 220.000 Wunschzettel eingegangen. Darunter nach Angaben der Deutsche Post auch mehr als 7.500 Briefe aus dem Ausland; die meisten davon aus China. Noch bis Heiligabend werden die Briefe gelesen und beantwortet. Die größten Wünsche der Kinder seien Frieden, vor allem in der Ukraine und in Israel. Bei materiellen Wünschen stünden digitale Geräte, aber auch klassisches Spielzeug wie Playmobil, Lego und Barbie-Puppen ganz oben. Bundesweit gibt es sieben Weihnachtsfilialen der Deutschen Post.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 09:00 Uhr