Scholz würdigt Fall der Mauer vor 35 Jahren

Berlin: 35 Jahre nach dem Mauerfall hat Bundeskanzler Scholz den Tag als "Sieg der Freiheit" gewürdigt. In einer Videobotschaft sagte Scholz, es war eine "Freiheitsrevolution", die gezeigt habe, Mut, Zuversicht und Zusammenhalt zahlen sich aus. Diese Botschaft sei aktueller denn je. Jetzt wo die weltpolitische Lage so herausfordernd sei, müssten die Europäer zusammenhalten, so Scholz. In Berlin wird heute bei zahlreichen Veranstaltungen an den Mauerfall erinnert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 07:00 Uhr