Scholz würdigt Beitrag der Nato zu Sicherheit in Deutschland

Berlin: Vor den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Nato hat Bundeskanzler Scholz die Verdienste des Bündnisses gewürdigt. Die Nato habe in all diesen Jahren für Sicherheit, Demokratie und Freiheit in Deutschland gesorgt, sagte Scholz bevor er zum Gipfel in Washington abflog. Es sei auch weiter ihre Aufgabe, einander beizustehen, um Demokratie und Freiheit verteidigen zu können. Scholz betonte außerdem, wie wichtig es sei, die Ukraine zu unterstützen, besonders deren Luftabwehr. Deutschland habe bereits drei Patriot-Systeme geliefert. Nun seien die Partner gefragt, nachzuziehen. Der Kanzler erwartet vom Nato-Gipfel nach eigenem Bekunden ein starkes Signal zur Ukraine-Unterstützung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 18:00 Uhr