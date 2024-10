Scholz würdigt 75 Jahre Deutschen Gewerkschaftsbund

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat dem Deutschen Gewerkschaftsbund zum 75-jährigen Bestehen gratuliert. Errungenschaften wie die Fünf-Tage-Woche und den Acht-Stunden-Tag würde es gar nicht geben ohne Gewerkschaften, betonte Scholz in einer Videobotschaft. Er nutzte das Jubiläum zugleich, um für das geplante Tariftreuegesetz zu werben. Dieses ist in der Ampel-Koalition umstritten. Den Gesetzesplänen zufolge sollen nur Firmen Aufträge vom Staat bekommen, wenn diese nach Tarif bezahlen. Bundespräsident Steinmeier will den Gewerkschaftsbund am Vormittag bei einem Festakt in Berlin würdigen. Der DGB vereint unter seinem Dach mehrere Einzelgewerkschaften mit insgesamt rund fünf Millionen Mitgliedern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 06:00 Uhr