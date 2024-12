Scholz wirbt vor Vertrauensfrage um Wählerstimmen

Berlin: In einer Rede vor seiner Vertrauensfrage im Bundestag hat sich Kanzler Scholz an die Wähler in Deutschland gewandt. Die nun anstehenden Entscheidungen seien so grundlegend, dass sie vom Souverän selbst getroffen werden müssten, betonte der SPD-Politiker. Er kritisierte dabei auch erneut die FDP für ihre - so wörtlich - wochenlange Sabotage an der eigenen Regierung. Mit Blick auf die Zeit nach der Neuwahl forderte Scholz massive Investitionen in Sicherheit und Verteidigung Deutschlands. Dafür müsste auch die Schuldenbremse klug modernisiert werden. Oppositionsführer Merz griff den Kanzler im Anschluss scharf an. Scholz habe während seiner Regierungszeit einige Chancen verpasst. Die von ihm angesprochene Zeitenwende sei nicht eingetreten, unterstrich der CDU-Vorsitzende. Auch auf europäischer Ebene habe er sich blamiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 14:00 Uhr