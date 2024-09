Scholz wirbt für Zusammenarbeit bei Eindämmung der Migration

Berlin: Vor dem für heute anvisierten Migrationstreffen in Berlin lässt die Unionsfraktion offen, ob sie daran teilnimmt. Fraktionschef Merz erklärte, man höre gerade ziemlich widersprüchliche Aussagen aus der Bundesregierung, was sie denn jetzt ernsthaft wolle. Bundeskanzler Scholz wirbt für gemeinsame Lösungen mit Union und Bundesländern zur Eindämmung der irregulären Migration. Von SPD-Seite sei das Angbot ehrlich und wahr gemeint, sagte er in Berlin. Um die Zahl unerlaubter Einreisen stärker einzudämmen, hatte Bundesinnenministerin Faeser gestern vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet.

