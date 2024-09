Scholz will trotz schlechter Umfragewerte SPD-Kanzlerkandidat werden

Berlin: Trotz schlechter Umfragewerte will Bundeskanzler Scholz erneut Kanzlerkandidat der SPD werden. Dem "Tagesspiegel" hat er gesagt, auch Verteidigungsminister Pistorius wolle, wie viele andere, dass er wieder als Kanzler antrete. Er sehe das genau so. Scholz reagierte damit auf die Frage, ob er die Kanzlerkandidatur Pistorius überlassen würde, wenn er zum Schluss käme, dass die SPD mit Pistorius bei der Bundestagswahl bessere Chancen hätte. Der Verteidigungsminister ist laut Politbarometer derzeit der beliebteste Politiker in Deutschland. Scholz betonte, er habe in seinem politischen Leben schon einige Wahlen gewonnen, obwohl Umfragen das nicht nahelegten. Daraus schöpfe er Zuversicht.

