Scholz will "Pakt für die Industrie" schmieden

Berlin: Nach seinem Treffen mit Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften hat Bundeskanzler Scholz dazu aufgerufen, gemeinsam einen "Pakt für die Industrie" zu schmieden. Dieser solle sehr konkrete Maßnahmen umfassen, um Deutschland als Wirtschaftsstandort zu stärken, sagte Scholz am Abend im Anschluss an die Beratungen. Welche Maßnahmen gemeint sind, blieb unklar. Der Kanzler hatte zu den vertraulichen Treffen eingeladen, um über Wege aus der Wirtschaftskrise zu beraten. In gut zwei Wochen soll das Format wiederholt werden. Zuvor hatte auch Finanzminister Lindner zu einem Wirtschaftsgipfel geladen. Bei ihm waren Vertreter von Mittelstand und Handwerk zu Gast. Lindner mahnte nach dem Treffen gemeinsame Richtungsentscheidungen der Ampel-Regierung in den nächsten Wochen an. Spekulationen über ein nahendes Aus der Koalition mit SPD und Grünen wies der FDP-Politiker zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 21:00 Uhr