Scholz will "Pakt für die Industrie" schmieden

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner hatten heute unabhängig voneinander zu Gipfeltreffen mit Vertretern aus der Wirtschaft eingeladen. Dabei ging es darum, Wege aus der Wirtschaftskrise zu finden. Der Arbeitgeberverband und Vertreter von Mittelstand und Handwerk waren bei Lindner zu Gast. Der Finanzminister mahnte nach dem Treffen gemeinsame Richtungsentscheidungen der Ampel-Regierung in den nächsten Wochen an. Spekulationen über ein nahendes Aus der Koalition mit SPD und Grünen wies der FDP-Politiker zurück. Bundeskanzler Scholz rief nach seinem Treffen mit Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften dazu auf, gemeinsam einen "Pakt für die Industrie" mit konkreten Maßnahmen zu schmieden. "Deutschland ist ein starkes Land, das aktuell vor großen Herausforderungen steht", sagte er am Abend nach den Beratungen im Berliner Kanzleramt. Scholz hatte mit 13 Vertretern von Industrieverbänden, Gewerkschaften und ausgewählten Unternehmen über Wege aus der Wirtschaftskrise beraten. Regierungssprecher Hebestreit teilte mit, dass am 15. November ein weiteres Treffen in diesem Kreis stattfinden soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2024 18:45 Uhr