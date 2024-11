Scholz will mit SPD in die Neuwahl ziehen

Rio de Janeiro: Bundeskanzler Scholz hat bekräftigt, dass er mit der SPD in die vorgezogene Bundestagswahl ziehen will. Einer klaren Antwort zur Kanzlerkandidatur wich Scholz zum Ende des G20-Gipfels in Brasilien allerdings aus. In der ARD sagte er, er wolle gemeinsam mit der SPD erfolgreich sein. In den letzten Tagen waren in der SPD immer mehr Stimmen laut geworden, statt Scholz den populäreren Verteidigungsminister Pistorius zum Kanzlerkandidaten zu machen. Scholz sagte dazu, wer eine Neuwahl anstrebe, löse auch Diskussionen über die Aufstellung aus.

