Scholz will mit "Pakt für die Industrie" der Wirtschaft neuen Schwung verleihen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will mit einem sogenannten "Pakt für die Industrie" der Wirtschaft neuen Schwung verleihen. Nach einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften hieß es am Abend in einer Erklärung des Kanzlers, es gehe jetzt darum, gemeinsam anzupacken. Der Pakt solle sehr konkrete Maßnahmen enthalten, um den Standort Deutschland zu stärken. Welche Maßnahmen das sind, ließ Scholz aber offen. Für Mitte November ist ein weiterer Industriegipfel geplant, bei dem über Wachstumsimpulse beraten werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 06:00 Uhr