Scholz will mehr Geflüchtete in Arbeit bringen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will, dass Geflüchtete schneller in Jobs vermittelt werden. Dafür brauche es maximalen Pragmatismus von Arbeitgebern, Jobcentern und den Geflüchteten selbst, so der SPD-Politiker. Nach den Worten des SPD-Politikers ist Arbeit entscheidend für die Integration von geflüchteten Menschen. Scholz erwähnte in diesem Zusammenhang den sogenannten Jobturbo der Bundesagentur für Arbeit, durch den zuletzt immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan eine Stelle bekamen.

