Scholz will Friedenskonferenz der Ukraine mit Russland

Kiew: Bundeskanzler Scholz dringt auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Der Moment sei gekommen, in dem man darüber diskutieren muss, wie man zügiger zu einem Frieden kommt, sagte er im ZDF. Er und der ukrainische Präsident Selenskyj seien sich einig, dass auch Russland an Gesprächen darüber beteiligt werden müsse, so Scholz weiter. Bereits im Juni hatte eine erste Friedenskonferenz in der Schweiz mit Vertretern aus 90 Ländern stattgefunden, allerdings ohne Russland. // STOPP // Währenddessen rückt die russische Armee nach eigenen Angaben im Osten der Ukraine weiter vor. Am Wochenende hatte der russische Präsident Putin erklärt, das vorrangige Ziel des Kriegs sei die Einnahme des gesamten Donbass mit der Region Donezk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 06:00 Uhr