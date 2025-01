Scholz will Erinnerung an Nazi-Gräuel hochhalten

Berlin: Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau hat sich Bundeskanzler Scholz für eine stärkere Erinnerungskultur starkgemacht. Es sei bedrückend, wie viele junge Menschen in Deutschland kaum noch etwas über den Holocaust wüssten, sagte der SPD-Politiker der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sowie der "Stuttgarter Zeitung und den "Stuttgarter Nachrichten". Dies sei eine Mahnung und ein Auftrag an uns alle, daran etwas zu ändern. Scholz betonte, wie wichtig es sei, dass möglichst viele junge Menschen mit den noch lebenden Zeitzeugen sprechen könnten. Am 27. Januar 2945 befreiten sowjetische Soldaten das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager im von der Wehrmacht besetzten Polen. Der Jahrestag wird am Ort des früheren Areals mit einer Gedenkzeremonie begangen. Eine hochranginge Delegation reist dazu nach Polen, darunter auch Scholz und Bundespräsident Steinmeier.

