Scholz will als SPD-Kanzlerkandidat in die Wahl ziehen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will für die SPD in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das hat er am Abend im Interview mit der ARD bekräftigt. Wörtlich sagte Scholz: "Die SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen." Er betonte, man habe auch bei der vergangenen Bundestagswahl gezeigt, dass das zu schaffen sei. Vorher hatte sich SPD-Generalsekretär Miersch klar hinter Scholz gestellt. Um die Kanzlerkandidatur ging es am Abend auch bei Beratungen der Parteispitze in Berlin. Aus der Schaltkonferenz drangen allerdings keine Neuigkeiten nach außen. Offiziell war von einer regulären Sitzung die Rede, um die Bundestagswahl vorzubereiten. In der Partei waren zuletzt einige Politiker auf Distanz zu Scholz gegangen: Sie halten Verteidigungsminister Pistorius für den besseren Kanzlerkandidaten, weil der deutlich bessere Umfragewerte hat als Scholz.

