Scholz warnt vor vorschnellem Urteil über Absturzursache des DHL-Flugzeugs

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat vor vorschnellen Urteilen über den Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs in Litauen gewarnt. Auf die Frage, ob er die Absturzursache kenne, oder ob Russland dahinterstecke, erklärte Scholz im ZDF, er könne das zur Zeit noch nicht sagen. Der Kanzler verwies jedoch darauf, dass es sehr viele Formen hybrider Kriegsführung gebe. Er erinnerte an die Geheimdienstberichte über Pakete, die mit Zündern in Flugzeuge geschmuggelt worden sind. Beim Absturz des Frachtflugzeugs in der Nähe des litauischen Flughafens Vilnius war gestern früh ein Mensch ums Leben gekommen. Die Absturzursache ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2024 09:15 Uhr