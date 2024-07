Scholz verurteilt russischen Haftbefehl gegen Witwe Nawalnys

Washington: Am Rande des Nato-Gipfels hat Bundeskanzler Scholz den russischen Haftbefehl gegen die Witwe des in einem Straflager verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny verurteilt. Auf der Plattform X nannte er ihn - so wörtlich - "antidemokratisch". Julija Nawalnaja trage das Vermächtnis ihres Mannes weiter - und mit ihr viele mutige Russinnen und Russen. - Gestern hatte ein Gericht in Russland den Haftbefehl gegen Nawalnaja wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer extremistischen Organisation erlassen. Die 47-Jährige wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Witwe Nawalnys lebt mit ihren Kindern im Exil und hat angekündigt, die Oppositionsarbeit ihres Mannes fortzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 06:00 Uhr