Scholz verurteilt "Antisemitismus und blinden Israel-Hass"

Berlin: Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sieht der Zentralrat der Juden erhebliche Gefahren für jüdisches Leben in Deutschland. Die Hemmschwelle, zu Gewalt gegen Juden aufzurufen und diese auch auszuüben, sinke, beklagte Zentralratspräsident Schuster. Das sei eine erschütternde Entwicklung. Bundeskanzler Scholz wandte sich gegen Antisemitismus und Israel-Hass. Es dürfe nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens in Deutschland in Angst und Schrecken leben müssen, sagte Scholz in seinem wöchentlichem Video-Podcast "Kanzler kompakt". - In vielen deutschen Städten sind heute Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg geplant. Eine der größten Kundgebungen gegen Antisemitismus findet am Nachmittag in München statt.

