Scholz verteidigt Stationierung von Langstrecken-Raketen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Stationierung amerikanischer Langstrecken-Raketen in Deutschland verteidigt. Der Schritt diene der Abschreckung, sagte Scholz auf der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin. In diesem Zusammenhang warf der Kanzler Russland vor, aus der Politik der Rüstungskontrolle ausgestiegen zu sein. Davor müsse man sich schützen. Auf dem Nato-Gipfel war bekannt geworden, dass die USA von 2026 an weitreichende Raketen in Deutschland stationieren wollen. Diese können Ziele weit im russischen Hinterland erreichen. Auch in der SPD gab es Stimmen, die von einer gefährlichen Eskalation sprachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 16:00 Uhr