Scholz verteidigt geplante Stationierung von US-Marschflugkörpern in Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Entscheidung verteidigt, in der Bundesrepublik wieder US-Marschflugkörper zu stationieren. Deutschland benötige Schutz und dazu seien Präzisionswaffen notwendig, sagte der Kanzler auf dem Nato-Gipfel in Washington. Sein SPD-Parteikollege Stegner zeigte sich hingegen skeptisch. Am Rande des Nato-Gipfels in Washington war bekanntgeworden, dass in Deutschland von 2026 an wieder amerikanische Langstreckenwaffen stationiert werden sollen, die weit bis nach Russland reichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2024 01:00 Uhr