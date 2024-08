Scholz verspricht Ukraine unverminderte Hilfe

Chisinau: Bei seinem Besuch in Moldau hat Bundeskanzler Scholz der Ukraine auch in Zukunft umfassende Hilfe zugesichert. Deutschland werde nicht nachlassen und der größte nationale Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben, versprach Scholz. Der Kanzler versicherte außerdem Deutschlands Solidarität mit Moldau und kündigte weitere Hilfe für den EU-Beitrittskandidaten an. Er verwies darauf, dass Russland und prorussische Akteure versuchten, das Land zu destabilisieren. Die frühere Sowjetrepublik Moldau grenzt an die Ukraine und fühlt sich ebenfalls von Russland bedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 01:00 Uhr