Scholz und Trump sprechen erneut über die Lage in der Ukraine

Brüssel: Bundeskanzler Scholz hat in einem Telefonat mit dem designierten US-Präsidenten Trump über den künftigen Kurs in der Ukraine-Politik gesprochen. Das Gespräch fand am Rande des EU-Gipfels statt. Im Anschluss sagte Scholz, er gehe davon aus, dass Europa und die USA weiter an einem Strang ziehen werden. Wichtig sei ein fairer Frieden für die Ukraine und die Wahrung ihrer Souveränität, so Scholz. Unterdessen hat Russland am Morgen erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew attackiert: Bürgermeister Klitschko sprach von schweren Schäden. Mindestens ein Mensch wurde getötet, neun weitere wurden verletzt. In mehreren Stadtteilen sind Brände ausgebrochen. Auch aus anderen Regionen wurden Angriffe gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 11:00 Uhr