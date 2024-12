Scholz und Merz zu Spitzenkandidaten für Bundestagwahl gewählt

Berlin: SPD und CDU haben ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl heute offiziell aufgestellt. Bundeskanzler Scholz wurde von der Brandenburger SPD auf Platz 1 der Landesliste gewählt, der CDU-Landesverband NRW bestimmte Unions-Kanzlerkandidat Merz zu ihrem Spitzenmann. Und auch die Schwesterpartei CSU hat einen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl - Landesgruppenchef Dobrindt wurde in München dazu bestimmt. Am kommenden Montag will Bundeskanzler Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Sollte er sie - wie erwartet - verlieren, ist der Weg frei für die Bundestagswahl, die am 23. Februar stattfinden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 19:00 Uhr