Scholz und Habeck sagen im U-Ausschuss zum Atomausstieg aus

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck stehen zur Stunde dem Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg Rede und Antwort. Es geht um die Frage, ob eine Laufzeitverlängerung der AKWs vor ihrer Abschaltung damals wirklich ergebnisoffen geprüft wurde. Der Untersuchungsausschuss hat rund 300.000 Aktenseiten ausgewertet, rund drei Dutzend Zeugen befragt. Es geht um Vermerke, Verweise, E-Mails, die man so interpretieren könnte, dass die politische Leitung des Umwelt- und des Wirtschaftsministeriums nicht ernsthaft wollte, dass bei einer Prüfung, wie es mit der Energiesicherheit aussieht, am Ende rauskommt, dass die Atomkraftwerke länger am Netz bleiben sollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 11:00 Uhr