Scholz und Faeser sprechen sich gegen bundesweites Böller-Verbot aus

Berlin: In der Diskussion über den Umgang mit Böllern in der Silvesternacht haben sich sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Innenministerin Faeser gegen ein bundesweites Verbot ausgesprochen. Scholz sagte dem Magazin "Stern", er sei dafür, dass es ordentliche Regeln gebe. Ein Böllerverbot finde er aber - so Scholz wörtlich - "komisch". Auch Innenministerin Faeser stellt sich gegen ein bundesweites Verbot. Stattdessen brauche es mehr gezielte Handlungsmöglichkeiten vor Ort, so ihr Vorschlag. Es gebe große Unterschiede zwischen dicht bewohnten Städten und dem Land. Faeser betonte, das Ziel sollte es sein, friedliches Feiern mit Feuerwerk zu ermöglichen, hochgefährliche Silvester-Exzesse aber zu verhindern. - Eine Online-Petition der Gewerkschaft der Polizei Berlin für ein bundesweites Böller-Verbot haben inzwischen rund eine halbe Million Menschen unterzeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr