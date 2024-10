Scholz und Biden setzen auf Waffenstillstand im Nahen Osten

Berlin: US-Präsident Biden ist mit Bundeskanzler Scholz zu politischen Gesprächen zusammengekommen. Zum Auftakt machten beide deutlich, dass die beiden Länder weiter eng zusammenarbeiten wollen - in der Frage der Ukraine-Hilfe und in der Nahost-Politik. Scholz äußerte die Hoffnung, dass es nach dem Tod von Hamas-Führer Sinwar nun konkrete Aussicht auf einen Waffenstillstand in Gaza und ein Geiselabkommen gibt. Biden dankte dem Kanzler für seine Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen. Er wisse, dass der Preis für die Ukraine-Politik sehr hoch sei. Aber der Preis sei höher, wenn Russland sich durchsetzen sollte, so der US-Präsident. Er war vorher von Bundespräsident Steinmeier mit der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik geehrt worden. Außerdem steht noch ein Vierergipfel mit Scholz, dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Starmer auf dem Besuchsplan Bidens.

