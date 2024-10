Scholz trifft in Istanbul türkischem Präsidenten Erdogan

Istanbul: Bundeskanzler Scholz trifft heute in der Millionenmetropole den türkischen Präsidenten Erdogan. Bei dem Gespräch wollen die beiden über Migration und den Krieg in Nahost und der Ukraine beraten. Die Bundesregierung erhofft sich Hilfe von der Türkei, um abgelehnte Asylbewerber leichter abschieben zu können. Ende September waren fast 16-tausend türkische Staatsbürger ausreisepflichtig - in der ersten Jahreshälfte wurden rund 440 Menschen in die Türkei abgeschoben. Auch beim Thema Ukraine-Krieg könnte der Nato-Partner Türkei hilfreich sein: Die Türkei hat gute Beziehungen zu Russland. Beim Thema Nahost könnte es schwierig werden. Während Deutschland Israel unterstützt, bezeichnet Erdogan, der gute Beziehungen zur islamistischen Hamas unterhält, Israel als „Terrorstaat“.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 09:00 Uhr