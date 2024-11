Scholz trifft Chinas Staatschef Xi beim G20-Gipfel

Rio de Janeiro: Am Rand des G20-Gipfels in Brasilien hat Bundeskanzler Scholz den chinesischen Staatschef Xi getroffen. Dabei sprach Scholz den russischen Angriffskrieg in der Ukraine an. Niemand solle sich vor seinem Nachbarn fürchten müssen, sagte Scholz zu Beginn des Gesprächs. Das sei ein zentrales Prinzip des Friedens in der Welt. Außerdem ging es um die wirtschaftlichen Beziehungen: Für Unternehmen sei ganz zentral, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben, betonte Scholz. Damit spielte der Kanzler auf Wettbewerbsverzerrungen an, die westliche Firmen in China beklagen. Xi wiederum betonte, China sei bereit, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, um die strategische Partnerschaft beider Länder zu festigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 16:00 Uhr