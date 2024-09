Scholz telefoniert mit Konfliktparteien bei VW

Berlin: Wegen des angekündigten Sparkurses bei VW hat Bundeskanzler Scholz Gespräche mit der Konzernspitze und Arbeitnehmervertretern geführt. Das hat ein Regierungssprecher in Berlin mitgeteilt. Der Kanzler sei sich der Herausforderung der Transformation, vor der die gesamte Branche stehe, bewusst und werde die Entwicklung ganz genau verfolgen. Scholz werde sich aber nicht einmischen, es sei Sache des Unternehmens, die Probleme zu lösen, so der Regierungssprecher. In Wolfsburg hat unterdessen Volkswagen-Finanzvorstand Antlitz bei einer Betriebsversammlung den angekündigten Sparkurs verteidigt: Die Kernmarke VW gebe seit geraumer Zeit mehr Geld aus als sie einnehme. Betriebsratschefin Cavallo sagte, Volkswagen kranke nicht an seinen deutschen Standorten und Personalkosten, sondern daran, dass der Vorstand seinen Job nicht mache.

