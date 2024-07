Scholz spricht von "neuer Dynamik" in deutsch-polnischen Beziehungen

Warschau: Deutschland und Polen wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Bundeskanzler Scholz erklärte nach den mehrstündigen deutsch-polnischen Regierungskonsultationen, man wolle in vielen Bereichen eine neue Dynamik schaffen. Mit dem deutsch-polnischen Aktionsplan werde man an einer ganzen Reihe von Themen zusammenarbeiten, zum Wohle beider Staaten aber auch zum Wohle des Friedens und der Sicherheit in Europa. Konkret nannte Scholz die Sicherung der NATO-Ostflanke und eine intensivere Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine. Zuvor hatte Polens Ministerpräsident Tusk gesagt, Polen gehe es in erster Linie darum, seine Ostgrenzen zur Ukraine und Belarus zu sichern und die illegale Migration zu bekämpfen. Die deutsch-polnischen Konsultationen fanden zum ersten Mal seit sechs Jahren statt. Polens national-konservative Vorgängerregierung unter der PiS-Partei hatte demonstrativ Distanz zu Deutschland gehalten.

