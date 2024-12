Scholz spricht mit Trump in Telefonat über Ukraine-Unterstützung

Brüssel: Bundeskanzler Scholz hat sich nach einem Telefonat mit dem künftigen US-Präsidenten Trump zuversichtlich gezeigt, dass Europa und die USA bei ihrer Unterstützung der Ukraine weiter an einem Strang ziehen werden. Dabei sei die klare Perspektive ein fairer Frieden für die Ukraine, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz nach einem EU-Gipfel. Es brauche eine koordinierte Ukraine-Politik mit den USA, die aus seiner Sicht auch mit einem Präsidenten Trump gut möglich sei, so der Kanzler. Das Telefonat war das zweite Gespräch von Scholz mit Trump seit dessen Wahlsieg am 5. November. Am 20. Januar soll der Republikaner in Washington als Nachfolger von Joe Biden vereidigt werden.

