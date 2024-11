Scholz spricht mit Habeck und Lindner über Wirtschaftspolitik

Berlin: Angesichts der Auseinandersetzungen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik hat der engste Führungskreis der Ampelkoalition über einen gemeinsamen Kurs beraten. Das Dreiertreffen von Bundeskanzler Scholz mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck im Kanzleramt ist vor Kurzem zuende gegangen. Ein Ergebnis wurde nicht bekannt. Regierungssprecher Hebestreit hatte zuvor gesagt, es gehe darum, aus den unterschiedlichen Vorschlägen ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, das für alle drei Koalitionspartner gangbar sei. Da passiere gerade vieles unter Hochdruck. Ziel müsse es nun sein, den Haushalt 2025 fertigzustellen. CDU-Generalsekretär Linnemann sprach von der größten Vertrauenskrise in Deutschland seit Jahrzehnten. Es müsse so schnell wie möglich Neuwahlen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 15:00 Uhr