Scholz spricht in Serbien über Lithium-Abbau

Belgrad: Bundeskanzler Scholz ist heute in Serbien zu Gast. Es geht um eine EU-Partnerschaft für den umweltverträglichen Abbau von Lithium im serbischen Jadar-Tal. Hier liegt eine der größten Reserven des weltweit äußerst knappen Leichtmetalls in Europa. Lithium wird unter anderem für die Herstellung von Batterien für Elektroautos benötigt. Bei seinem Besuch in Belgrad wird Scholz dabei sein, wenn Präsident Vucic und der Vizepräsident der EU-Kommission, Sefcovic, das Abkommen unterzeichnen. Scholz flog am Abend direkt vom Europagipfel in Südengland nach Belgrad. Im serbischen Luftraum wurde sein Regierungsflieger als besondere Würdigung von zwei Kampfflugzeugen eskortiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 06:00 Uhr