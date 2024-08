Scholz spricht Betroffenen nach Anschlag von Solingen sein Mitgefühl aus

Solingen: Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch in der nordrhein-westfälischen Stadt der Opfer der Messerattacke vom Freitag gedacht und allen Betroffenen sein Mitgefühl ausgesprochen. Diese Form von Terrorismus bedrohe unser aller Leben. Scholz würdigte insbesondere den Einsatz der Ersthelfer - wörtlich sagte er: "Es gibt eben auch die Guten!". Der Kanzler kündigte in seiner Ansprache auch Neuerungen in der Asylpolitik an. Die Bundesregierung werde den bereits geschaffenen gesetzlichen Rahmen ausschöpfen, um diejenigen, die nicht hier sein dürfen, konsequent abzuschieben. Mit Blick auf den Täter sprach der Kanzler von Wut und Zorn, den er empfinde. Es werde alles dafür getan, dass er mit aller Härte bestraft werde. Gegen den 26-jährigen abgelehnten Asylbewerber aus Syrien erging Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat und wegen Mordes.

