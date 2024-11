Scholz soll am Montag als SPD-Kanzlerkandidat nominiert werden

Berlin: Nach dem Verzicht von Verteidigungsminister Pistorius will der SPD-Vorstand am kommenden Montag Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für die vorgezogene Bundestagswahl nominieren. Das hat Parteichef Klingbeil angekündigt. Man werde jetzt schnell Klarheit schaffen. Die Co-Vorsitzende Esken begrüßte den Verzicht. Pistorius hatte in einem Video an die Parteimitglieder erklärt, er stehe nicht zur Verfügung und werde Scholz unterstützen. Vor allem die Partei-Basis hatte sich dafür ausgesprochen, dass Pistorius im Februar antritt.

