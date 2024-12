Scholz sieht Deutschland vor Weichenstellungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht Deutschland vor wichtigen Weichenstellungen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Im "ARD-Bericht aus Berlin" am Abend verwies Scholz auf stabile Renten und die Sicherung von Industrie-Arbeitsplätzen und sprach sich auch für eine Reform der Schuldenbremse aus. Durch das Bekanntwerden des D-Day-Papiers der FDP sieht sich der Kanzler rückblickend in seiner Entscheidung bestätigt, Finanzminister Lindner gefeuert zu haben. Der Wirbel um das Papier hatte am Freitag zum Rücktritt von FDP-Generalsekretär Djir-Sarai geführt. Dessen Nachfolger soll Ex-Justizminister Buschmann werden. Dieser räumte, ebenfalls im "Bericht aus Berlin", Fehler ein. Dass man dafür schnell Verantwortung übernommen habe, zeige aber, dass man auf die FDP als Partei von Anstand und Integrität vertrauen könne.

