Scholz sieht Anschubprämie für Langzeitarbeitslose skeptisch

Berlin: Kanzler Scholz hat sich skeptisch zur geplanten "Anschubprämie" für Langzeitarbeitslose geäußert. Im Interview mit RTL sagte er, die geplante Einmalzahlung von 1.000 Euro für die Aufnahme eines Jobs nütze vielleicht nicht, schade aber auch nicht . Der Kanzler glaubt nach eigenen Worten nicht, dass man jemanden zur Arbeit locken muss und fügte hinzu, wir seien alle zum Arbeiten geboren. Das Kabinett hatte vergangene Woche Verschärfungen beim Bürgergeld beschlossen. So soll das Ablehnen eines Jobs strenger bestraft werden. Aber auch die sogenannte Anschubprämie 1000 Euro soll Anfang nächsten Jahres kommen. In der Ampel-Koalition selbst hatte es bereits Kritik an dem Plan gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 09:00 Uhr