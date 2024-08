Scholz sichert angeschlagener Meyer Werft Unterstützung zu

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg Staatshilfen zur Rettung zugesagt. Bei einer Betriebsversammlung am Sitz der Traditionswerft im Emsland sagte er, die Meyer-Werft sei nicht irgendein Unternehmen, sondern ein industrielles "Kronjuwel", das systemrelevant sei für die maritime Wirtschaft in Deutschland. Details nannte der Kanzler allerdings nicht. Medienberichten zufolge planen der Bund und das Land Niedersachsen, das Unternehmen mit hunderten Millionen Euro zu retten. Die Werft steckt in einer schweren Krise, weil unter anderem Energie- und Rohstoffpreise gestiegen sind und der Großteil der Kaufpreise erst bei der Auslieferung der Schiffe gezahlt wird. In Papenburg laufen seit Jahrzehnten unter anderem hochmoderne Kreuzfahrtschiffe vom Stapel. Aktuell stehen dort rund 3.300 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 15:00 Uhr