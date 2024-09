Scholz setzt sich für diplomatische Lösung im Libanon-Konflikt ein

Berlin: Im Konflikt zwischen Israel und dem Libanon hat sich Bundeskanzler Scholz für eine diplomatische Lösung ausgesprochen. Andernfalls drohe ein regionaler Flächenbrand. Das habe Scholz in einem Telefonat mit dem libanesischen Regierungschef Mikati betont. Darin habe der Kanzler außerdem gefordert, dass sich die islamistische Hisbollah-Miliz aus dem Grenzgebiet zu Israel zurückzieht - entsprechend der UN-Resolution 1701. Ziel müsse sein, dass die Menschen in der Region in Frieden und Sicherheit leben könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2024 01:00 Uhr