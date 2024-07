Scholz setzt auf Einigung im Streit über Strafzölle auf chinesische E-Autos

Berlin: Hinsichtlich des Streits zwischen China und der EU über Strafzölle auf E-Autos hat sich Bundeskanzler Scholz optimistisch gezeigt. Er gehe davon aus, dass man zu einer Einigung kommen werde, sagte der SPD-Politiker am Abend. Auch die EU-Kommission habe festgestellt, dass es gegenwärtig keine Probleme gebe. Aber um Schwierigkeiten künftig zu vermeiden, sollte nach Ansicht des Kanzlers Scholz ein Einigung herbeigeführt werden. Die deutsche Autoindustrie muss nach Scholz' Worten keinen Wettbewerb scheuen. Deutschland werde aber immer darauf bestehen, dass die Bedingungen auf allen Seiten fair sind. Berichten zufolge will sich die Bundesregierung bei der EU-internen Abstimmung über Strafzölle gegen Elektrofahrzeuge aus China am kommenden Montag enthalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2024 19:45 Uhr