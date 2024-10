Scholz sagt Ukraine westliche Militärhilfen im Wert von 1,4 Milliarden Euro zu

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Militärhilfe der westlichen Partner im Wert von 1,4 Milliarden Euro zugesagt. Wie der SPD-Politiker bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj in Berlin sagte, gehörten dazu Luftverteidigungssysteme, Artillerie und Drohnen. Deutschland stehe weiter fest an der Seite der Ukraine, sagte Scholz. Er verurteilte die Angriffe Russlands auf die Infrastruktur, die zum Ziel hätten, den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen. Der Kanzler forderte das Europäische Parlament auf, den Weg für den europäischen Anteil an dem 50-Milliarden-Dollar-Kredit an die Ukraine der G7-Staaten schnell freizumachen. Auch darauf könne er sich verlassen, sagte Scholz zu Selenskyj, der Deutschland bereits zum vierten Mal in diesem Jahr besucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 16:00 Uhr