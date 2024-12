Scholz ruft Volkswagen zum Standorterhalt auf

Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz hat an den Autohersteller Volkswagen appelliert, auf Werkschließungen zu verzichten. Das sei nicht der richtige Weg, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch weil Fehlentscheidungen des Managements zu der schwierigen Situation beigetragen hätten. Der Konzern hatte angekündigt, mindestens drei Werke in Deutschland zu schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abzubauen. Scholz sagte, es sei weiterhin wichtig, den technologischen Umbruch entschlossen zu verfolgen und auf Elektromobilität zu setzen. Er kritisierte die EU-Kommission für geplante Strafzahlungen an Autohersteller wegen verfehlter CO2-Ziele. Das Geld solle besser in die Entwicklung der Elektromobilität fließen, da der Markt langsamer wachse als erwartet.

