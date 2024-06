Scholz plädiert bei Corona-Aufarbeitung für Einsetzung von Bürgerrat

Berlin: In der Diskussion über eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen hat sich Bundeskanzler Scholz dafür ausgesprochen, einen sogenannten Bürgerrat einzusetzen. Im ARD-Interview sagte Scholz, er finde den Vorschlag am sympathischsten, denn dann wären Bürger und nicht nur Experten und Abgeordnete dabei. Wenn man sich nachträglich die Bilanz anschaue, so der Kanzler, dann habe Deutschland die Schulen mehr geschlossen als andere Länder. Das sei sicherlich nicht die richtige Entscheidung gewesen. Aus den Reihen von FDP und Union wird eine Enquete-Kommission des Bundestags zur Aufarbeitung unter anderem der Lockdowns, Maskenpflichten sowie Schul- und Kita-Schließungen gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 06:00 Uhr