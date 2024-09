Scholz nach Brandenburg-Wahl: Es lohnt sich zu kämpfen

New York: Bundeskanzler Scholz hat sich erleichtert über den Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Brandenburg gezeigt. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York sprach er von einem Auftrag für die Demokratie. Der Sieg der SPD zeige, dass es sich lohne, geschlossen aufzutreten und zu kämpfen, so Scholz, das werde man auch bei der Bundestagswahl so machen. Mit Blick auf die Ampel-Regierung in Berlin sagte Scholz, das Land stehe vor großen Herausforderungen, die man zügig anpacken müsse - als Beispiel nannte er den Kampf um Industriearbeitsplätze und den Ukraine-Krieg. Die SPD hatte die Wahl in Brandenburg vor der AfD gewonnen. Ministerpräsident Woidke kündigte Sondierungsgespräche mit dem BSW an. Grüne und FDP sind nicht im neuen Landtag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 18:00 Uhr