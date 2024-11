Scholz mahnt SPD zur Geschlossenheit vor der Neuwahl

Rio de Janeiro: Bundeskanzler Scholz hat am Rande des G20-Gipfels mit Blick auf die Kandidaten-Debatte in der SPD Geschlossenheit angemahnt. Im Interview mit der ARD sagte er, man gehe in die Neuwahl hinein, um erfolgreich aus ihr heraus zu gehen und man wolle gemeinsam erfolgreich sein. Scholz betonte ausdrücklich, mit "gemeinsam" meine er "ich und die SPD." Er vermied allerdings die Aussage, dass er selbst der Kanzlerkandidat sein wolle. Die Schaltkonferenz der SPD-Spitze heute Abend bezeichnete er als "Routinetreffen", bei dem die Wahl vorbereitet werde. Thema sei nicht die Frage, wer als Kanzlerkandidat ins Rennen gehe. In den vergangenen Tagen hatten sich immer mehr SPD-Politiker auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene offen für eine Kandidatur von Verteidigungsminister Pistorius ausgesprochen. Dieser liegt bei Umfragen in den Beliebtheitswerten deutlich vor Kanzler Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2024 19:45 Uhr